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İntihar mı cinayet mi? Çok sayıda bıçak yarasıyla balkonda bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan 37 yaşındaki Salih Ç. isimli şahıs balkonda vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış olarak bulundu. Salih Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Salih Ç.'nin intihar ettiği üzerinde duruyor.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 17:19 Güncelleme 09 Ocak 2024, 17:20
İntihar mı cinayet mi? Çok sayıda bıçak yarasıyla balkonda bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan Salih Ç.'nin (37), balkonda vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2600 Sokak'ta, 2 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Balkondaki kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yüz üstü yatar pozisyonda olduğunu gören karşı binada oturanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kapıyı açıp eve giren ekipler, Salih Ç. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Salih Ç.'nin vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Salih Ç.'nin balkonda bıçakla kendisine zarar verdiğini söylemesi üzerine inceleme başlattı.

Salih Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Salih Ç.'nin intihar ettiği üzerinde duruyor.

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