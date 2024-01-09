HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağışı başladı! Sıcaklıklar 10 derece birden düştü! Uyarı üstüne uyarı: Yağışlar ne kadar devam edecek? Hafta sonu kar var mı?

Soğuk havanın etkisi yeni hafta itibarıyla kendini gösterirken hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği belirtildi.
Soğuk havanın etkisi yeni hafta itibarıyla kendini gösterirken hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
İşte o iller...
-Adana
-Aydın
-Burdur
-Çanakkale
-Isparta
-İstanbul
-Kırklareli
-Manisa
-Tekirdağ
-Antalya
-Balıkesir
-Bursa
-Edirne
-Mersin
-İzmir
-Kocaeli
-Muğla
-Yalova
HAVA SICAKLIĞI:
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Peki bu yağışlar ne kadar etkisini sürdürecek? Merak edilen bu sorunun cevabını Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci A Haber'de yanıtladı. İşte o açıklamalardan satır başları;
Özellikle bugün için ülkemizin batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar gerçekleşiyor. Yine İstanbul'da karla karışık yağmur da gördük. Yüksek kesimlerde kar yağışını da gördük.
Yarın itibariyle ülkemizin tamamında yağış var. Özellikle kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde. İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar göreceğiz.
Kuvvetli yağış alacak illerimiz de var. Marmara bölgesinden Kocaeli, Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur beklentimiz var. Bursa'da karla karışık yağmur bekliyoruz. Batı Karadeniz'de Karabük ve Bolu ilçelerinde kar yağışı yoğun şekilde gerçekleşecek.
Rize ve Artvin ilçelerinde kuvvetli yağmur var.
Güneyde Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklentimiz var.
CUMA VE CUMARTESİ KAR BEKLENİYOR
Perşembe günü yağış beklentimiz yok İstanbul'da. Cuma günü için akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur yükseklerde dekar yağışı bekliyoruz hafif şekilde. Cumartesi günü için de hafif kar şeklinde devam edecek. Pazar gününden itibaren yağış beklentimiz yok.
BİR UYARI DA AKOM'DAN
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.
Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.
Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.
VALİLİKTEN UYARDI
İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'da etkili olacak fırtınaya karşı uyardı.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yapılan uyarıda "İstanbul'da rüzgarın, Salı sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar etkili olmaya başladı. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Şarköy ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de zaman zaman artıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yollarında ekipler yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden Aydos Ormanı'nda da aralıklı kar yağışı başladı.
METEOROLOJİ'DEN AKŞAM İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
BÖLGELERMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların sabah saatlerinde yağmur şeklinde, zamanla Trakya'nın batısında ve Marmara'nın güneyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 3°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması, Toroslar'ın batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda aralıklı yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Ordu ve Tokat çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi, batı kesimlerde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
9 OCAK SALI HAVA TAHMİNİ
10 OCAK ÇARŞAMBA HAVA TAHMİNİ
11 OCAK PERŞEMBE HAVA TAHMİNİ
12 OCAK CUMA HAVA TAHMİNİ
13 OCAK CUMARTESİ HAVA TAHMİNİ