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Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ASKERLİĞİM e-devlet: turkiye.gov.tr sorgulama ekranı! İşte sevk tarihi...

29 Aralık'ta başvuru süreci sona eren bedelli askerlikle ilgili gözler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılacak açıklamaya çevrildi. Vatandaşlar, "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" ve "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?" gibi soruları sıkça gündeme getiriyorlar. Bu süreçte, e-Devlet platformu, vatandaşların bilgi alma konusunda en çok başvurduğu kaynaklardan biri haline geldi.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:04 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:04
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ASKERLİĞİM e-devlet: turkiye.gov.tr sorgulama ekranı! İşte sevk tarihi...

ASKERLİĞİM E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Bedelli askerlik yerleri hakkında araştırmalar hızlandı. Bedelli askerlik başvuruları için verilen sürenin tamamlanmasının akabinde gözler Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) çevrildi. 2024 ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve sevk tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Böylelikle 2024 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

👉E-DEVLET ASKERLİĞİM

👉E-DEVLET MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU 2024?

2024 yılı Bedelli askerlik sevk tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin MSB'den açıklama geldiği taktirde haberlerimizde yer verilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

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