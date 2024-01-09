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Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açıldı! "Enercii" şarkısıyla dans edip stres attılar I Bakın kimler oradaydı...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın kayyum atanan güzellik merkezinin yeni bir şubesi açıldı! Katılımcılar, "Enercii" şarkısıyla dans edip stres attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açıldı! Enercii şarkısıyla dans edip stres attılar I Bakın kimler oradaydı...

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kayyım yönetimindeki güzellik merkezlerinin franchise verilen Kağıthane'deki yeni şubesi yoğun katılımla açıldı.

Açılışa katılanlar Polat'ın şarkısı "Enercii" ile dans edip stres attı.

Faaliyetlerine devam eden güzellik merkezlerinin Kağıthane'de yeni şubesinin yöneticisi ise markanın problemsiz olarak kaldığı yerden devam ettiğini anlattı. Şubenin açılış törenine Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat da katıldı.

BİR BOŞLUK VAR!
Öte yandan açılışa katılanlar da Dilan Polat'a destek için geldiklerini anlattı. Pazar günü yapılan açılış töreninde Dilan Polat'ın hayranları, içeriye girmek için adeta izdiham yarattı. Polat'ın bir hayranı, "O yokken hayatımızda büyük bir boşluk var" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Dilan Polat'ın başka bir hayranı ise "Engin ve Dilan için her şey güzel olacak. Onlara destek için geldim" ifadesini kullandı.

Cezaevındeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de hizmete girdi. 'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan fotoğrafta, Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.

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