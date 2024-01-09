Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açıldı! "Enercii" şarkısıyla dans edip stres attılar I Bakın kimler oradaydı...

BİR BOŞLUK VAR!

Öte yandan açılışa katılanlar da Dilan Polat'a destek için geldiklerini anlattı. Pazar günü yapılan açılış töreninde Dilan Polat'ın hayranları, içeriye girmek için adeta izdiham yarattı. Polat'ın bir hayranı, "O yokken hayatımızda büyük bir boşluk var" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Dilan Polat'ın başka bir hayranı ise "Engin ve Dilan için her şey güzel olacak. Onlara destek için geldim" ifadesini kullandı.

Cezaevındeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de hizmete girdi. 'Ailecek açılışa gidiyoruz' notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan fotoğrafta, Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN