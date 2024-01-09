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Cansız bedeni evde bulunmuştu! Üniversiteli Gökçe'nin paylaşımı okuyanları ağlattı

İzmir Urla'da kalp krizi sonucu ölen Gökçe Bebeci'nin (25) paylaşımı yürek yaktı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Cansız bedeni evde bulunmuştu! Üniversiteli Gökçe’nin paylaşımı okuyanları ağlattı

İzmir Urla'da kalp krizi sonucu ölen Gökçe Bebeci'nin (25) paylaşımı yürek yaktı. Bebeci'nin sosyal medya hesabından 30 Ekim İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden okul arkadaşı Seda Dinçer için yazdıkları ise okuyanları ağlattı: Canımız Seda olmadan artık bir yanımız hep eksik...
Ceyhan TORLAK

OKSİJEN ADAM!
Yozgat Sarıkaya'da yaşayan 64 yaşındaki Abdullah Karataş, kendi imkanlarıyla 24 yılda 300 bin fidanı toprakla buluşturup bir rekora imza attı. 22 hatıra ormanı oluşturan ve bozkırı baştan sona yeşillendirmek için ömrünü adayan Karataş, ölene kadar fidan dikmeye devam edeceğini açıkladı. 'Oksijen adam' olarak bilinen Karataş'ı ilçe kaymakamı Ahmet Nuri Demir de hiç yalnız bırakmadı.



İNDİRİMLİ TAHLİYE
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi S.K'yi 10 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan Ali Karadeniz'e 15 yıl hapis cezası verildi. İstinaf cezayı 11 yıla indirdi. Bu cezayı yüksek bulan Yargıtay ise mağdur kadının 'sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı' gerekçesiyle cezayı 7.5 yıl olarak belirledi. Saldırgan koca tahliye edildi. Ölümden dönen kadın, isyan etti.

FRANSA PANİKTE
Türkiye, savunma sanayiinde ilklere imza atarak büyük başarı yakaladı. ATAK-2 helikopteri, ANKA-3 insansız savaş uçağı, jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve Bayraktar TB3 insansız hava aracının ilk uçuşları yapıldı. Türkiye'nin savunma sanayisini yakından takip eden Fransa'da, kendi sektörlerinin tehlikede olduğunu yazdı. Le Monde gazetesi, "Fransız endüstrisi yeni rakipler tarafından tehdit ediliyor" ifadesini kullandı.



CASUS İLANI WAR
MOSSAD'In, Türkiye'deki 'gözü ve kulağının' yok edildiği operasyonun ardından ABD'den manidar bir girişim geldi. İstihbarat kaynağı tıkanan MOSSAD, ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinden 'casus' ilanı verdi. Bakanlık sitesinden verilen ilanda 'Hamas'ın mali mekanizmalarının sekteye uğratılmasına yönelik bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceği" bildirildi. ABD, Türkiye'de bulunduğu belirtilen 3 Hamas yetkilisi dahil, örgütün mali destekçilerine ilişkin bilgi talep etti.



ÖZEL MESAJ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları ittifak görüşmelerinin süreceğini söyledi. "Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım" dedi. AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un doğru bir tercih olduğunu belirtti. "AK Parti, çok iyi hazırlanıyor. 2019'da hata yaptılar. Şu anda hata yapmıyorlar" sözlerini kaydetti.

SATIRI KAPTI SOKAĞA ÇIKTI
Şanlıurfa'da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenip, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Fatma D., elinde satırla yola çıktı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kimsenin elinden satırı alamadığı ve "Kocam buraya gelsin" diye bağıran kadının bir süre sonra yanına eşi Müslüm D. geldi. Müslüm D.'nin satırı elinden almasının ardından Fatma D., baygınlık geçirdi.



SÖZDE ARANIYOR
Özdemir Sabancı dâhil 3 kişinin öldürülmesinin ardından Belçika'ya kaçan terörist Fehriye Erdal, suikastın 28'nci yılında hâlâ firari olarak aranıyor. Türkiye'de terörden arananlar listesinde mavi kategoride aranan ve Adalet Bakanlığı tarafından iade talebi yapılan Fehriye Erdal'a tam 28 yıldır Avrupa kucak açıyor. Belçika'da yakalanıp ev hapsinden kaçtıktan uzun yıllar sonra 15 yıl hapis cezası verilen Erdal, Belçika'da sözde en çok aranan kişiler listesindeki 14 kişiden biri olmasına rağmen 28 yıldır yakalanamıyor.
Halit TURAN



BARBIE-ES OPERASYONU
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 10'u Eskişehir'de 18 şüpheli, yakalandı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi. 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARAÇTA CAN PAZARI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde İrfan Aşık yönetimindeki araç, dün sabaha karşı 03.00 gibi devrildi. Aşık alev alan otomobilin içinde sıkıştı. Bu sırada yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak, yanan otomobili fark edip, yardıma koştu. Parlak canını hiçe sayarak Aşık'ı alevlerin içinden çıkardı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Orhan Parlak, "Söz konusu bir can ise gerisinin önemi yoktur. Şükürler olsun o da ben de iyiyim" dedi.

115 MİLYON DEVRETTİ
6 +Joker bilen çıkmayınca 115 milyon 531 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 257 bin 358'er, 4 bilenler 5 bin 719'ar, 3 bilenler 364'er, 2 bilenler 35'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 942 BİN LİRA
10 bilen bir kişi, 942 bin 539 lira kazandı. 9 bilenler 12 bin 164'er, 8 bilenler 609'ar, 7 bilenler 116'şar, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

SİBİRYA'DAN KAR GELDİ SICAKLIKLAR
10 derece birden düşecek. Yoğun yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul'da kar görülecek.

YÜRÜ BE ELMA!
Günde yarım saat yürümek ve bir elma yemek, meme kanseri riskini azaltıyor. Ağrıları bitiriyor.

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