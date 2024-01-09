Cansız bedeni evde bulunmuştu! Üniversiteli Gökçe’nin paylaşımı okuyanları ağlattı

FRANSA PANİKTE

Türkiye, savunma sanayiinde ilklere imza atarak büyük başarı yakaladı. ATAK-2 helikopteri, ANKA-3 insansız savaş uçağı, jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve Bayraktar TB3 insansız hava aracının ilk uçuşları yapıldı. Türkiye'nin savunma sanayisini yakından takip eden Fransa'da, kendi sektörlerinin tehlikede olduğunu yazdı. Le Monde gazetesi, "Fransız endüstrisi yeni rakipler tarafından tehdit ediliyor" ifadesini kullandı.





CASUS İLANI WAR

MOSSAD'In, Türkiye'deki 'gözü ve kulağının' yok edildiği operasyonun ardından ABD'den manidar bir girişim geldi. İstihbarat kaynağı tıkanan MOSSAD, ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinden 'casus' ilanı verdi. Bakanlık sitesinden verilen ilanda 'Hamas'ın mali mekanizmalarının sekteye uğratılmasına yönelik bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceği" bildirildi. ABD, Türkiye'de bulunduğu belirtilen 3 Hamas yetkilisi dahil, örgütün mali destekçilerine ilişkin bilgi talep etti.





ÖZEL MESAJ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları ittifak görüşmelerinin süreceğini söyledi. "Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım" dedi. AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un doğru bir tercih olduğunu belirtti. "AK Parti, çok iyi hazırlanıyor. 2019'da hata yaptılar. Şu anda hata yapmıyorlar" sözlerini kaydetti.

SATIRI KAPTI SOKAĞA ÇIKTI

Şanlıurfa'da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenip, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Fatma D., elinde satırla yola çıktı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kimsenin elinden satırı alamadığı ve "Kocam buraya gelsin" diye bağıran kadının bir süre sonra yanına eşi Müslüm D. geldi. Müslüm D.'nin satırı elinden almasının ardından Fatma D., baygınlık geçirdi.