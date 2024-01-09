Cansız bedeni evde bulunmuştu! Üniversiteli Gökçe’nin paylaşımı okuyanları ağlattı

BARBIE-ES OPERASYONU
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 10'u Eskişehir'de 18 şüpheli, yakalandı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi. 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ARAÇTA CAN PAZARI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde İrfan Aşık yönetimindeki araç, dün sabaha karşı 03.00 gibi devrildi. Aşık alev alan otomobilin içinde sıkıştı. Bu sırada yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak, yanan otomobili fark edip, yardıma koştu. Parlak canını hiçe sayarak Aşık'ı alevlerin içinden çıkardı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Orhan Parlak, "Söz konusu bir can ise gerisinin önemi yoktur. Şükürler olsun o da ben de iyiyim" dedi.
115 MİLYON DEVRETTİ
6 +Joker bilen çıkmayınca 115 milyon 531 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 257 bin 358'er, 4 bilenler 5 bin 719'ar, 3 bilenler 364'er, 2 bilenler 35'er lira alacak.
BİR TALİHLİYE 942 BİN LİRA
10 bilen bir kişi, 942 bin 539 lira kazandı. 9 bilenler 12 bin 164'er, 8 bilenler 609'ar, 7 bilenler 116'şar, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.
SİBİRYA'DAN KAR GELDİ SICAKLIKLAR
10 derece birden düşecek. Yoğun yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul'da kar görülecek.
YÜRÜ BE ELMA!
Günde yarım saat yürümek ve bir elma yemek, meme kanseri riskini azaltıyor. Ağrıları bitiriyor.