Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul’da kar yağışı ne zaman 2024? 10-11-12-13-14 Ocak MGM hava durumu raporu!

İstanbul'da kart yağışının etkili olması beklenen bölgeler arasında kuzey ve yüksek kesimler öne çıkıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, sıcaklıkların düşmesi ve soğuk hava dalgasının etkisiyle karla karışık yağmur da görülebileceği belirtiliyor.