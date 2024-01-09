SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman 2024? 10-11-12-13-14 Ocak MGM hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde birçok il için kar uyarısında bulundu. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece düştüğü belirtilirken, birçok bölgede etkili olan yağışların İstanbul'u da etkisi altına alması bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:27 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:27
Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul’da kar yağışı ne zaman 2024? 10-11-12-13-14 Ocak MGM hava durumu raporu!

İstanbul'da kart yağışının etkili olması beklenen bölgeler arasında kuzey ve yüksek kesimler öne çıkıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, sıcaklıkların düşmesi ve soğuk hava dalgasının etkisiyle karla karışık yağmur da görülebileceği belirtiliyor.

KAR YAĞACAK MI?

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur riskine dikkat çekiyor. Özellikle sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi beklenirken, kent genelinde sağanak yağmur geçişleri de yaşanabilir.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 16 Ocak'a kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak, 17-25 Ocak tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

BU HAFTA KAR VAR MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın (Salı) gelecek soğuk havada İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak, hafta sonuna doğru gelecek soğuk hava dalgasında İstanbul'un daha şanslı olabileceğini söylüyor. Cuma akşamı ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı olasılığını takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

İstanbullular, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek hava değişikliklerine karşı dikkatli olmalı ve meteorolojik uyarılara kulak vermeli. Güncel hava durumu bilgilerini takip ederek gerekli önlemleri almaları, olası olumsuz durumları en aza indirmeleri önemli olacaktır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değil
Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 15 Ocak’ta: AK Parti’de beyanname ve adaylar açıklanacak
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu’nun aksine farkını ortaya koydu
SON DAKİKA