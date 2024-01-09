Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul’da kar yağışı ne zaman 2024? 10-11-12-13-14 Ocak MGM hava durumu raporu!

BU HAFTA KAR VAR MI?
Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın (Salı) gelecek soğuk havada İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak, hafta sonuna doğru gelecek soğuk hava dalgasında İstanbul'un daha şanslı olabileceğini söylüyor. Cuma akşamı ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı olasılığını takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.
İstanbullular, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek hava değişikliklerine karşı dikkatli olmalı ve meteorolojik uyarılara kulak vermeli. Güncel hava durumu bilgilerini takip ederek gerekli önlemleri almaları, olası olumsuz durumları en aza indirmeleri önemli olacaktır.