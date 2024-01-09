52 gün kaldı: Kas erime hastası Çınar Atar 3.4 milyon dolar bulamazsa 13 yaşına kadar ölümü bekleyecek

Ömer Can Atar, oğlunun kurtulması için destek istediğini belirterek, "Hastalık çocuğumuzun kaslarının hızla erimesine sebep oluyor, tedavi olunmaz ise 8 yaşlarında tekerlekli sandalyeye mahkûm edip, 13 yaşından sonra yaşamını tehlikeye sokuyor ve hayata veda edeceği günü bekleyerek sonlanıyor. Bu hastalığın dünyanın hiçbir yerinde tedavisi yoktu. 2023 Temmuz ayında ABD de FDA tarafından hastalığı durdurup kötüleşmesini engelleyen ilaca izin verildi. Tedavi ettirebilirsek sonrasında hayatına devam edebilecek ve ölüm korkusunu düşünmeyeceğiz. İlacın uygulama bedeli 3.400.000,- USD ve Tedavinin dışında ABD ye gidilmesi, orada tedavi süresince kalınması vb. diğer giderler ayrıca çıkacaktır. Sizlerin yardımına ihtiyacımız var.Süremiz kısıtlı, bu tedavi için en geç 2024 Şubat ayının sonuna kadar ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Nationwide Çocuk Hastanesi'nde olmamız gerekiyor. Yardım edebilmeniz için İstanbul Valiliğinden gerekli izni aldık" dedi.

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