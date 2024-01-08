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Son dakika: İzmir'de eğlence mekanında silahlı saldırı

Son dakika haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Eğlence mekanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 08:31 Güncelleme 08 Ocak 2024, 08:31
Son dakika: İzmir’de eğlence mekanında silahlı saldırı

Ardıç Mahallesi'ndeki mekanda dün gece S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, şüphelilerden biri S.E'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.E. ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eğlence mekanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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