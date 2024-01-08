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Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla binlerce kişi yine Sarıkamış'ta şehitleri için yürüdü

Sarıkamış Harekatı’nda 78 bin askerimiz şehit oldu. 109. yılda da Türkiye’nin her yerinden binlerce kişi yine Sarıkamış’ta buluştu. Sarıkamış Harekatı'nda 60 bini donarak olmak üzere 78 bin askerimiz şehit oluşunun acısını tüm Türkiye bir kez daha yaşadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Türkiye Bu toprakta izin var temasıyla binlerce kişi yine Sarıkamış’ta şehitleri için yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş yapıldı. Sarıkamış Harekatı'nda 60 bini donarak olmak üzere 78 bin askerimiz şehit oluşunun acısını tüm Türkiye bir kez daha yaşadı.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı yürüyüşte Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş, Sarıkamış'ta Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bizlere düşen bu yiğitleri unutmamak. Vatanın her köşesinde şehit düşmüş şehitlerimizi anıyoruz. Gençlerimize efsanelerimizi anlatıyoruz, bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır" ifadelerini kullandı.

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