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Hatay'da prefabrik ev yandı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan’da çalışan Abdullah Hüzmeli, ailesi için Hatay Samandağ’da prefabrik ev yaptırdı. Ancak gece saatlerinde çıkan yangında iki çocuğu kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Hatay’da prefabrik ev yandı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Hatay Samandağ'da Abdullah Hüzmeli, Sutaşı Mahallesi'ne ailesi için prefabrik ev yaptırdı. Suudi Arabistan'a çalışmaya gitti. Eşi Zeynep Hüzmeli ve 3 çocuğunun yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı.

Kızı Duru (1) ile bulunduğu evden çıkmayı başaran Zeynep Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa'nın (1) yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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