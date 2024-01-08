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Amatör lig maçında saha ringe döndü! Yabancı maddeler sahaya atıldı | Yabancı maddeler sahaya atıldı

İstanbul Süper Amatör Lig’de oynanan Gaziosmanpaşa-Başakşehirspor maçı sonunda kavga çıktı. İki takımın yedek kulübelerinde yaşanan kavga büyürken, tribünlerden de yabancı maddeler sahaya atılmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 20:09 Güncelleme 08 Ocak 2024, 20:09
Amatör lig maçında saha ringe döndü! Yabancı maddeler sahaya atıldı | Yabancı maddeler sahaya atıldı

İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup'ta Gaziosmanpaşa, Başakşehirspor'u konuk etti.

İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Başakşehirspor 2-1 kazanırken, son düdükle birlikte saha karıştı.

İki takımın yedek kulübelerinde yaşanan kavga büyürken, tribünlerden de yabancı maddeler sahaya atıldı.

Polis ekipleri oyuncuları güçlükle ayırırken, biber gazıyla müdahale etti.

Olayların yatıştırılması sonrası Başakşehirsporlu futbolcular polis koruması ile stattan ayrıldı.

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