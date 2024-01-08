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Feribot seferlerine fırtına engeli! Hangi seferler iptal edildi

Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi. BUDO'nun da yarınki 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 22:27 Güncelleme 08 Ocak 2024, 23:55
Feribot seferlerine fırtına engeli! Hangi seferler iptal edildi

Güney Marmara'da fırtına ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Güney Marmara Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Diğer seferlerinse saatinde yapılacağı belirtildi.

BUDO'DAN 12 İPTAL
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki (9 Ocak) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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