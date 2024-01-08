Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremzedelerin isteklerini geri çevirmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşaatı tamamlanan kalıcı konutları yerinde inceledi.

Depremde eşlerini ve çocuklarını kaybeden Elif Duran ve Ayşe Şahin isimli depremzedelerin, mezarlığa yakın bölgeden ev isteklerini geri çevirmedi. Kimselerinin kalmadığını ve akrabalarıyla aynı binada yaşamak istediklerini belirten depremzede kadınların talebi üzerine Özhaseki, AFAD Başkanı Okay Memiş ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşerek konuyla ilgilenmeleri için talimat verdi.