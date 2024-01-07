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Şiddetli yağış ve fırtına! İzmir'de hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda eğitime 3 gün ara verildi

İzmir'in Karaburun ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan dolayı hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 22:09 Güncelleme 07 Ocak 2024, 22:09
Şiddetli yağış ve fırtına! İzmir’de hasar gören Küçükbahçe İlkokulu’nda eğitime 3 gün ara verildi

Kent genelinde dün geceden itibaren yarımadada etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava koşullarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Küçükbahçe Mahallesi'nde, çok sayıda ev, araba, tarla ve bahçeler zarar gördü.

Ayrıca fırtınada hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, tadilat nedeniyle 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.



Öte yandan, il geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.

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