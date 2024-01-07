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İki haftada iki büyük acı | Önce babasını sonra annesini kaybetti! AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'e Bakan Fahrettin Koca'dan başsağlığı mesajı

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, iki hafta içerisinde ikinci büyük acıyı yaşadı. Önce babası Hacı Yaşar Çelik’i kaybeden Milletvekili Çelik bugün de annesi Hadise Çelik’i kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 20:43 Güncelleme 07 Ocak 2024, 20:43
İki haftada iki büyük acı | Önce babasını sonra annesini kaybetti! AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’e Bakan Fahrettin Koca’dan başsağlığı mesajı

AK Parti eski Bakanlarından ve halen Artvin Milletvekili olarak görev yapan Milletvekili Faruk Çelik, annesi Hadise Çelik'in vefat haberiyle sarsıldı.

İki hafta önce babası Hacı Yaşar Çelik'i kaybeden Faruk Çelik, bugün de annesi Hadise Çelik'in vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadı. 15 gün içinde hem babasını hem de annesi vefat eden Çelik'e sevenleri sosyal medyadan başsağlığında bulundu.



Merhum Hadise Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FAHRETTİN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı X üzerinden Faruk Çelik'e başsağlığı diledi. Koca yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin Milletvekili, eski bakanlarımızdan Sayın Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik Hanımefendi, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet; başta Faruk Bey olmak üzere, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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