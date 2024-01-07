Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

EĞİTİM HAYATI İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı. Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı. Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

MESLEKİ KARİYERİ Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.

BAKANLIK DÖNEMİ Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle; yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı. Bakanlık görevi boyunca bir çok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı. Yaraların sarılması, afet bölgelerinin yeniden ihyası için sahada, afetzedelerle günlerce bir arada olan Kurum; Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun'da şehirleri adeta yeniden inşa etti. Onun döneminde, 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla şehirlere kazandırıldı. Asrın felaketinin ardından 58 gün bölgede kalan Kurum, afetzedeler için geçici yaşam alanları kurdurdu, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Beş yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin tümüne hizmet götüren Murat Kurum, başta Bursa, Balıkesir, Konya olmak üzere 81 ilde 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına kavuşturdu. 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaştırdı. Sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlatan Kurum'un bakanlığı döneminde, yapımına başlanan millet bahçelerinin 13'ünü tamamlandı. Yine bakanlık görevi boyunca Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaşması için büyük çaba harcadı.

Profesyonel çalışma hayatında devletin her kademesinde vatana ve millete hizmet için gece gündüz çalışan Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına TBMM çatısı altında devam etmektedir.