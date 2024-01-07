Eski Van şehri ayağa kaldırılıyor: Kültür turizm ve ticaret merkezi olacak!

Başta Urartular olmak üzere Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devletlerince yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri turizme kazandırılıyor. Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) ortak çalışması ile başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Selçuklulardan kalma yaklaşık 1100'lü yıllarda inşa edilen Ulu Cami başta olmak üzere Kızıl Minareli Cami ve Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Süleyman Han Camii de restore ediliyor. "KÜLTÜR TURİZM VE TİCARET MERKEZİ OLACAK"

Yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eski Van şehrinin ayağa kaldırılması, restorasyon çalışmaları ve Sahil yolu Projesinin tamamlanmasıyla birlikte bu bölgenin kültür ve turizm merkezi olacağını söyledi. Eski Van şehrini ayağa kaldırma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Ozan Balcı, "Bir yandan eski Van şehrinde yürütülen çalışmalar devam ederken, bir yandan da Selçuklulardan kalma yaklaşık 1100'lü yıllarda inşa edilen çok kıymetli bir eser olan Ulu Cami'nin restorasyon çalışmalarına başlandı. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlayıp ibadete açacağız. Sadece bu cami değil Süleyman Han Camii ve Kızıl Minareli Caminin de restorasyonları başlıyor. Burada bulunan hanları da ayağa kaldırmamızla birlikte Eski Van Şehri tarihi görkemine ve kimliğine kavuşarak, ilimizin kimliğine uygun bir kültür ve turizm alanı haline gelecek. Ayrıca kısa sürede tamamlanacak olan Sahil Yolu ve rekreasyon alanlarıyla birlikte inşallah burası bir kültür, turizm ve ticaret merkezi haline gelecek" diye konuştu.





3 MİLYON KİTAPLA VAN KİTABIN YENİ BAŞKENTİ

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce eğitim alanında yapılan çalışmalarla kentin eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Kitap Van, Etüt Van, Akademi Van, MATBİL gibi projeler hayata geçirilirken, 111 adet bağımsız anaokulu, 13 ilçeye bebek çocuk kütüphanesi, 100 okulun öğretmen odaları yenilenmesi gibi çalışmalarla eğitimin her alanına destek sağlanıyor. KİTAP VAN PROJESİNDE HEDEF 3️ MİLYON KİTAP

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması ile hayata geçirilen 'Kitap Van Projesi'nde il genelinde 3 milyon kitap öğrencilerle buluşturuluyor. Bu sayede kitabın yeni başkenti olan Van'da 500 binden fazla nitelikli TÜBİTAK kitabı da Van kütüphanelerine kazandırıldı. Bu sayede Van, Türkiye'de en çok TÜBİTAK kitaplarına sahip il oldu. Proje kapsamında ayrıca kitapvan.gov. tr üzerinden de 80 bin öğrenciye 130 bin kitap PTT aracılığıyla ulaştırıldı. ETÜT VAN PROJESİ

Van'ın akademik başarısının üst seviyelere çıkarılması için başlatılan "Etüt Van Projesi" büyük ilgi görüyor. Proje kapsamında il genelinde 299 kurs merkezinde, alanında uzman 3 bin 800 öğretmen ile 50 bin öğrenciye eğitim verilmiş olup lise ve üniversiteye giriş sınavlarında etkin bir başarı sağlandı. Etüt Van Projesi kapsamında ayrıca öğrencilere yabancı dil kitapları da olmak üzere ücretsiz materyal desteği sağlanmıştır. Proje bu sene de devam etmektedir. Ayrıca Belediye bünyesinde açılan 22 etüt merkezinde binlerce öğrenci ders çalışma ortamına kavuştu. AKADEMİ VAN PROJESİ

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Van'da ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıların gençlerle buluşturulması amacıyla 'Akademi Van Projesi'ni hayata geçirildi. Proje kapsamında 2022'de 16 yazar, şair, ressam, oyuncu, yönetmen, akademisyen, müzisyen ve karikatürist gençlerle buluşturulurken, 2023 yılında ise 400 öğrenciye yazarlık, güzel sanatlar ve sinema mekteplerinde çeşitli eğitimler verildi. 300 OKULULA YENİ KÜTÜPHANE KAZANDIRDIK

Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yaparak eğitime destek vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, 300 ilkokul, ortaokul ve liseye kütüphane kazandırıldı. Okul kütüphanelerine 1 milyon 250 bin kitap ilavesi yapılırken, ayrıca ilçe kütüphanelerine de 450 bin kitap desteği sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde geçtiğimiz yıl 67 okulun öğretmenler odası yenilenirken, bu yıl ise 33 okulun öğretmeler odası yenileniyor. Ayrıca 27 okula da resim ve müzik odası yapılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.