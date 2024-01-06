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İzmir'de esrarengiz olay: Üniversiteli Gökçe yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

İzmir'in Urla ilçesinde, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci (25), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bebeci'nin cansız bedeni, ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi için morga götürüldü.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 22:02 Güncelleme 06 Ocak 2024, 22:02
İzmir’de esrarengiz olay: Üniversiteli Gökçe yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

İzmir'de saat 14.30 sıralarında Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de esrarengiz bir olay meydana geldi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise genç kızın evinin önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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