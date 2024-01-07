MİT yakalamıştı: Ajanların ifadeleri şaşırttı! Vaiz de sağlıkçı da MOSSAD’a çalışmış

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MOSSAD'a karşı yaptığı "Köstebek" operasyonunda 7 farklı GSM hattının deşifre edildiği ortaya çıktı. MOSSAD'ın ajanlarla ve devşirdiği elemanlarla bu hatlar üzerinden temas sağladığı anlaşıldı. 15 kişinin tutuklandığı soruşturma dosyasına giren çarpıcı bilgiler arasında Filistinli öğrencilere burs sağlayan bir derneğin yöneticisiyle, Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilenen sağlık destek personeli de yer aldı. Devşirilen elemanlar, "Fotoğraf gönderdim, dolar ve euro aldım" ifadesini kullandı.

Şüpheli Amal S.E.S'den Türkiye'deki Süleymaniye Camii'nin iç ve dış kısımlarının videosunun istendiği, hasta olduğu için kocasına çektirerek bu videoyu irtibat kurduğu kişiye gönderdiği ve karşılığında 150-200 dolar aldığı ortaya çıktı. Hazem M.A.E. isimli zanlının sağlık destek personeli olarak çalıştığı, Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği, bu kişilerle ilgili toparladığı bilgileri de İsrail istihbaratı ile paylaştığı hatırlatıldı.