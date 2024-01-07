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Oto yıkamacıda 70 kiloluk sucuk banyosu | Şüphelilerin savunması şaşkınlık yarattı: Tozlanmıştı!

Bursa'da 3 kişi, benzin istasyonunda bir aracın içerisinde sucuk yıkarken görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve adeta infiale yol açtı. Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edilirken şüphelilerin savunması şoke etti: Tozlanmışlardı!

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 17:32 Güncelleme 07 Ocak 2024, 17:42
Oto yıkamacıda 70 kiloluk sucuk banyosu | Şüphelilerin savunması şaşkınlık yarattı: Tozlanmıştı!

Türkiye'nin konuştuğu olay 5 Ocak'ta Bursa Gemlik'te yaşandı. Akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

▶️ Benzin istasyonunda 'sucuk yıkayan' 3 kişi yakalandı!

Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.'yi (48) dün gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı.



HEPSİ İMHA EDİLDİ
Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verirken, jandarmada ifadeleri alınan, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., numuneleri alınan sucukların sonuçları çıkana kadar, serbest bırakıldı.

TOSTÇULARA VERMEDEN ÖNCE YIKAMIŞLAR
H.H.Y. ve F.M.'nin, jandarmaki ifadelerinde, minibüste tozlandığı gerekçesiyle sucukları yıkadıklarını söyleyerek, "Üstlerinden yıkadık, zaten çevresi kaplıdır sucukların.

Yıkanan sucukları, Gemlik'te iki noktaya ve Bursa'da tostçulara verdik. Sucuklar Afyonkarahisar'dan alındı, faturaları var. Etiketli olması gerektiğinin önemini bilmiyorduk" dediği öğrenildi.

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