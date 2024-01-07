Oto yıkamacıda 70 kiloluk sucuk banyosu | Şüphelilerin savunması şaşkınlık yarattı: Tozlanmıştı!

Türkiye'nin konuştuğu olay 5 Ocak'ta Bursa Gemlik'te yaşandı. Akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek kabindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.'yi (48) dün gözaltına aldı.