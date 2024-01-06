“Veysel amir” vurgununda yüzlerce yıl hapis cezası! Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor

KANI YERDE KALMADI
İstanbul Sultangazi'de bir hafta önce husumetli iki çete, uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdi. Çatışmanın ortasında kalan 15 yaşındaki Büşra Polat, Kalaşnikof mermisiyle katledildi. Çetelere "KAFES-29" operasyonu düzenlendi. Çok sayıda suça karışan iki çetenin 61 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinden 10 suç kaydı olan Mehmet E. (18) ve 14 suç kaydı olan Arif R'nin (20) 21 Aralık 2023'te meydana gelen Barış Özdoğan cinayetinin şüphelisi olduğu belirlendi. (Emir SOMER)
507 BİN LiRA DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 507 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 228'er, 8 bilenler 620'şer, 7 bilenler 117'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 16'şar lira alacak.
ACIYI PAYLAŞTILAR BELKİ BİR GÜN GELİR
Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020'de kayıplara karıştı. Doku'nun annesi Bedriye ile babası Halit Doku, yaşadıkları Diyarbakır'dan kente gelerek Cumhuriyet başsavcısı ile bir araya geldi. Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, "4 yıldır her gün akşam, sabah balkona çıkıyorum, Gülistan'ı gözlüyorum. Belki bir yerlerden çıkar, gelir diye." dedi.
70 KİLO KIŞIYI ÖLDÜRÜR
Hatay'da balon balığı tüketen 7 kişi zehirlendi. Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, ailenin Akdeniz'in en zehirlisi olanı benekli balon balığını yediklerini söyledi. 'Japonlar tüketiyor, biz de tüketebiliriz' algısının henüz tam olarak kırılamadığını belirtti. Prof. Dr. Ahmet Aydın ise "Bir çay kaşığının ucundaki küçük bir miktar kadar zehir bile 70 kilogram olan bir yetişkini öldürebilir" dedi.
OTOPARKTA İNFAZ
İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yaptığı belirtilen Abdülkadir Altuğrul, geçtiğimiz çarşamba akşamı işten çıktı. Oturduğu sitedeki otoparka aracını park ettikten sonra evine doğru yürümeye başladı. O esnada arkasından yanaşan tıbbi maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Altuğrul, hastanede kurtarılamadı. Cinayeti aydınlatmak üzere kamera görüntülerini toplayan polis ekipleri, iş adamının ilişkilerini mercek altına aldı. (Yunus Emre KAVAK)