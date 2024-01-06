“Veysel amir” vurgununda yüzlerce yıl hapis cezası! Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor





TELEGRAM'DAN İTİRAF

İran'ın Kirman kentinde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlık yakınında gerçekleşen iki ayrı patlamada 89 kişi yaşamını yitirdi, 280 civarında kişi de yaralandı. Saldırıyı, DEAŞ üstlendi. Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının patlayıcı yelek giyen iki militan tarafından gerçekleştirildiği itiraf edildi.



UNUTULMAZ KAHRAMAN

5 ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis Fethi Sekin, saldırının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor



ŞİMDİ HERKES 'BILLİ'YOR

Sapık Jeffrey Epstein dava dosyasındaki skandallar bir bir ortaya çıkıyor. Yeni dosyalarda ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın, Epstein'in fuhuş ağından haberdar olduğu ve onun aleyhindeki bir yazıyı engellemek için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.



SHIP ŞOK!

ABD'li çift Kara ve Joe Youssef, İstanbul'dan başlaması planlanan ve 3 yıl sürecek Dünya turu için iki apartman dairesini sattı. Emeklilik birikimini tur bileti için kullandı. Ancak anlaştıkları 'Miray Cruises' adlı şirket, gemiyi hazır hale getirme konusunda sorun yaşadı. Youssef çifti ise Fatih'te bir otelde kalmaya başladı. Tur şirketi, masraflarını karşıladı. Ancak çift, paralarının iade edilmesi konusunda yardım çağrısı yaptı.