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“Veysel amir” vurgununda yüzlerce yıl hapis cezası! Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor

Bahar ve Nihal Candan'ı da güven kazanmak için kullanarak, hayali "Veysel amir" oyunuyla tuzağa düşürüp milyonlarca lira vurgun yapan çeteyle ilgili kararlar belli oldu. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
“Veysel amir” vurgununda yüzlerce yıl hapis cezası! Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor

Türkiye'nin farklı illerinde 73 kişiyi sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran çete üyelerinin yargılanması tamamlandı. Bahar ve Nihal Candan'ı da güven kazanmak için kullanarak, hayali "Veysel amir" oyunuyla tuzağa düşürüp milyonlarca lira vurgun yapan çeteyle ilgili kararlar belli oldu. Mahkeme, örgüt lideri Eren Koç'un 479 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'ın ise 459 yıl 7 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



'FEN'SİZ OLMAZ' DEDI
İstanbul'da Şehit Adem Yavuz Ortaokulu'nda görevli Fen Bilgisi Öğretmeni İlayda Gültekin (25) öğrencilere bilimi sevdirmek için ders, hikaye ve oyunu bir araya getirdiği deneyler tasarlıyor. Sınıfta, bahçede deney yapıyor. Öğrencileri onu "FENsiz olmaz" olarak tanıyor. Sosyal medyadan paylaştığı videolar ise milyonlarca kez izleniyor. (MUHAMMED UZUN)



KORKUNÇ İHMAL
İstanbul'dan tatil için Ankara Kızılcahamam'daki termal otele giden bir aile, facianın eşinden döndü. Türk kahvesi isteyen aileye kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi. Durumdan habersiz aile, susayan 2 yaşındaki Leyla'ya çamaşır suyunu içirdi. Anne Zeynep Y, "Temizlik görevlileri, pet şişeye çamaşır suyunu boşalıp tezgahın üstüne koyuyor. O su şişesinden garson açıp bardağımıza döküp bize servis ediyor. Leyla birden nefes alamadı. Hastaneye zor yetiştirdik" dedi.



TELEGRAM'DAN İTİRAF
İran'ın Kirman kentinde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlık yakınında gerçekleşen iki ayrı patlamada 89 kişi yaşamını yitirdi, 280 civarında kişi de yaralandı. Saldırıyı, DEAŞ üstlendi. Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının patlayıcı yelek giyen iki militan tarafından gerçekleştirildiği itiraf edildi.


UNUTULMAZ KAHRAMAN
5 ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis Fethi Sekin, saldırının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula da adı verilen Sekin'in ismi, cadde ve sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor


ŞİMDİ HERKES 'BILLİ'YOR
Sapık Jeffrey Epstein dava dosyasındaki skandallar bir bir ortaya çıkıyor. Yeni dosyalarda ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın, Epstein'in fuhuş ağından haberdar olduğu ve onun aleyhindeki bir yazıyı engellemek için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.


SHIP ŞOK!
ABD'li çift Kara ve Joe Youssef, İstanbul'dan başlaması planlanan ve 3 yıl sürecek Dünya turu için iki apartman dairesini sattı. Emeklilik birikimini tur bileti için kullandı. Ancak anlaştıkları 'Miray Cruises' adlı şirket, gemiyi hazır hale getirme konusunda sorun yaşadı. Youssef çifti ise Fatih'te bir otelde kalmaya başladı. Tur şirketi, masraflarını karşıladı. Ancak çift, paralarının iade edilmesi konusunda yardım çağrısı yaptı.


KRALİÇEYIİDE ALET ETTİLER
Kayseri Hacılar'da çiftçilik yapan Ömer Dede, instagram'da gördüğü eğitimle ilgili sponsorlu bir sayfaya girdi. Dede'yi arayan dolandırıcılar, 3 yılda Kraliçe I. Elizabeth tarafından 1592'de kurulan İrlanda'nın ilk üniversitesi olan 'Uluslararası Dublin Üniversitesi'nden hem Ziraat Mühendisliği, hem de yüksek lisans diploması verip, "Doktor Ziraat Mühendisi" unvanını kazandıracaklarını söyledi. Bunun için 90 bin TL istedi. Bu rakamı fazla bulan adam, diploma almaktan vazgeçti. (Ali ALTUNTAŞ)


KANI YERDE KALMADI
İstanbul Sultangazi'de bir hafta önce husumetli iki çete, uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdi. Çatışmanın ortasında kalan 15 yaşındaki Büşra Polat, Kalaşnikof mermisiyle katledildi. Çetelere "KAFES-29" operasyonu düzenlendi. Çok sayıda suça karışan iki çetenin 61 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinden 10 suç kaydı olan Mehmet E. (18) ve 14 suç kaydı olan Arif R'nin (20) 21 Aralık 2023'te meydana gelen Barış Özdoğan cinayetinin şüphelisi olduğu belirlendi. (Emir SOMER)


507 BİN LiRA DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 507 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 228'er, 8 bilenler 620'şer, 7 bilenler 117'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 16'şar lira alacak.


ACIYI PAYLAŞTILAR BELKİ BİR GÜN GELİR
Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020'de kayıplara karıştı. Doku'nun annesi Bedriye ile babası Halit Doku, yaşadıkları Diyarbakır'dan kente gelerek Cumhuriyet başsavcısı ile bir araya geldi. Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, "4 yıldır her gün akşam, sabah balkona çıkıyorum, Gülistan'ı gözlüyorum. Belki bir yerlerden çıkar, gelir diye." dedi.


70 KİLO KIŞIYI ÖLDÜRÜR
Hatay'da balon balığı tüketen 7 kişi zehirlendi. Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, ailenin Akdeniz'in en zehirlisi olanı benekli balon balığını yediklerini söyledi. 'Japonlar tüketiyor, biz de tüketebiliriz' algısının henüz tam olarak kırılamadığını belirtti. Prof. Dr. Ahmet Aydın ise "Bir çay kaşığının ucundaki küçük bir miktar kadar zehir bile 70 kilogram olan bir yetişkini öldürebilir" dedi.


OTOPARKTA İNFAZ
İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yaptığı belirtilen Abdülkadir Altuğrul, geçtiğimiz çarşamba akşamı işten çıktı. Oturduğu sitedeki otoparka aracını park ettikten sonra evine doğru yürümeye başladı. O esnada arkasından yanaşan tıbbi maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Altuğrul, hastanede kurtarılamadı. Cinayeti aydınlatmak üzere kamera görüntülerini toplayan polis ekipleri, iş adamının ilişkilerini mercek altına aldı. (Yunus Emre KAVAK)

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