2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tüyler ürperten cinayet Kocaeli Darıca'da yaşandı. İlçedeki Batı Yakası TV 'de çalışan Tülay Dağaşan (44), 2 yıl önce eşi Şefik Karaali'den (48) boşandı. Ancak Karaali, kadının peşini bırakmadı. Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki sokakta yürüdüğü sırada silahla saldırdı. Dağaşan, tabancadan çıkan mermilerden 3'ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

SERVİS MINIBÜSÜYLE KAÇTI

Talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği, şoförü olduğu servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Karaali, önceki gece saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.