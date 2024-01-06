HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor! Her yer beyaza bürünecek

Uzmanlar salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediyor.
Uzmanlar salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediyor.
Pazartesi gününden itibaren Sibirya soğuklarının etkisini girecek olan İstanbul'da da sıcaklık 5 ila 8 derece düşeceği bildirilirken, Meteoroloji 6 Ocak hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu