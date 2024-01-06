HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor! Her yer beyaza bürünecek

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlı MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu