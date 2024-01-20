Hasan Tahsin Usta kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti MHP, CHP ve İYİ Parti başkan adayları başkan adayı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...