Kadıköy’de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kabus dolu anlar

Kadıköy 'de Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, 4 Ocak tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'da bulunan özel bir okula gitmekte olan servis minibüsü, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

Yaya olarak minibüsün yanına yaklaşan ve arka lastikte bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte minibüsü kaçırmıştı.

"SİZİNLE ŞİM YOK"

Şüpheli şahıs serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek Göztepe'de araçtan indirmişti. Kaçırılan servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.



Yaptığı çalışma ile şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin daha önceden mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan 13 kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin bekar olduğu ve işsiz olduğu da belirlendi.