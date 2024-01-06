Eyüpsultan’da polise ateş açtılar! Emniyet tek tek enseledi

KAÇAN ŞÜPHELİLER BİRBİR YAKALANDI

Polisi alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap Mahallesi'nde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. yakalandı.

Üzerine çelik yelek giydiği görülen Muhammet E. gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda Emre D., Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'nün yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.