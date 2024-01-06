Eyüpsultan’da polise ateş açtılar! Emniyet tek tek enseledi

KAÇAN ŞÜPHELİLER BİRBİR YAKALANDI
Polisi alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap Mahallesi'nde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. yakalandı.
Üzerine çelik yelek giydiği görülen Muhammet E. gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda Emre D., Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'nün yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.
SİCİLLERİ KABARIK
Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten öldürme, mala zarar verme gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahların balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.