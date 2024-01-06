Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli! İşte iptal olan seferler

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

TÜM SEFERLER İPTAL

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "07.01.2024 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 07.01.2024 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir"ifadelerine yer verildi.