Böylesi ne görüldü ne duyuldu | Bursa’da araba değil iç dış sucuk yıkadılar! Ekipler harekete geçti

X sosyal medya platformunda ortaya çıkan görüntülerin Bursa 'da bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında çekildiği iddia edildi.

Tüm Türkiye, süt kazanında banyo yapanı, zeytin selesine giren şahsı günlerce konuşmuşken sosyal medyada bir yeni skandal görüntü daha ortaya çıktı.

TAZYİKLİ SUYLA SUCUK YIKADILAR

Minibüs içindeki sucukların oto yıkama alanında tazyikli suyla yıkandığı anlar sosyal medyada infiale yol açtı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.



Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, aracı Gemlik ilçesinde buldu. Minibüs jandarma karakoluna götürüldü.

İMHA EDİLECEK

Sucukların neden ıslatıldığı tespit edilemezken, inceleme sonrası Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin sucukları imha edeceği belirtildi.



İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.