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Böylesi ne görüldü ne duyuldu | Bursa'da araba değil iç dış sucuk yıkadılar! Ekipler harekete geçti

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Satışa çıkarılmadan önce minibüsün içinde sucuk yıkayan adamı görenler hayrete düştü. Sosyal medya kullanıcıları ise durum karşısında büyük tepki gösterdi.Tepkilerin ardından 2 şahıs; jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, etiketsiz sucuklar sebebiyle şahıslara idari işlem yaptı.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 23:18 Güncelleme 06 Ocak 2024, 15:53
Böylesi ne görüldü ne duyuldu | Bursa’da araba değil iç dış sucuk yıkadılar! Ekipler harekete geçti

Tüm Türkiye, süt kazanında banyo yapanı, zeytin selesine giren şahsı günlerce konuşmuşken sosyal medyada bir yeni skandal görüntü daha ortaya çıktı.

Bursa'da mide bulandıran görüntüler!

X sosyal medya platformunda ortaya çıkan görüntülerin Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında çekildiği iddia edildi.

TAZYİKLİ SUYLA SUCUK YIKADILAR
Minibüs içindeki sucukların oto yıkama alanında tazyikli suyla yıkandığı anlar sosyal medyada infiale yol açtı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, aracı Gemlik ilçesinde buldu. Minibüs jandarma karakoluna götürüldü.

İMHA EDİLECEK
Sucukların neden ıslatıldığı tespit edilemezken, inceleme sonrası Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin sucukları imha edeceği belirtildi.

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.
Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları ise olaya şu sözlerle tepki göstermişti:

"Muhtemelen depoda küflenmiştir, tazyikli suyla küften temizlenip satışa sunulacak."

"Oto yıkama değilmiş sucuk yıkamaymış arkadaşlar yanlış anlamayın. İzahı olmayan şeyin mizahi olur derler o hesap."

"Midem bulandı"

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