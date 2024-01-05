Kadıköy’de öğrenci servisini kaçırmıştı! O şüpheli tutuklandı





ÖĞRENCİLERİ İNDİRİYOR



Öğrencinin servise bindiği sitenin görevlisi Ahmet Develioğlu "Bu apartmanın görevlisiyim burada oluyor. Çocuk servise bindikten sonra bir vatandaş servisin önünü keserek lastiğin patlak diyor. Şoför de lastiğe bakmaya inince arabayı öğrencilerle birlikte alıp gidiyor. Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi indiriyor. Servis aracıyla kaçıyor. Servis bulunmuş da vatandaş yakalandı mı bilmiyorum. Servis beklerken yaya olarak yanından geçmiş. İlkokul servisi Tuzla'daki okula götürecekti. Çok sayıda polis geldi kamera çalışması yaptı "diye konuştu.





İÇİNDE OYUNCAKLAR VARDI



Pendik'te servis aracının park edildiği mahallenin sakini Hasan Yıldırım, "Sabah 8'i çeyrek geçe geldiğimde orada minibüs duruyordu. Çalıntı dediler. İçinde çocukların kulaklıkları, oyuncakları vardı. Park lambaları yanıyordu. Polisler orayı kapatmıştı. Arabayı kaçırmışlar. Binaların oraya şerit çekiyorlardı" dedi. PANİK YAŞADIK



Mahalle esnafı Serhat Demirbaş, "Kalabalık polis grubu vardı. Duyduğumuza göre Göztepe'den bir servis aracı çalınmış çocuklarla beraber kaçırılmış. Servis aracının başında baya bir polis vardı. Ondan sonra firar edip gitmiş. Panik yaşadık tabi burada esnaf olduğumuz için. Biz farklı bir şey olduğunu düşündük ama Allahtan kimsenin canına bir şey gelmemiş" dedi. VELİLER ÖFKELİ



GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında olayın perde arkasına ilişkin detaylarını paylaştı. Cankurt, Koç Özel Lisesi'nden okuyan velilerin telefon ile kendisini arayarak dert yandığını anlatarak şu ifadeleri kullandı: Küçük çocuklarının korku filmlerini aratmayan sahneler yaşadığını söyleyen veliler yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle öfkeliydi! İşte velilerin Koç Özel Lisesi'nden acilen cevap beklediği sorular: 1- Şoförün ifadesine göre kırmızı ışıkta duran aracın camını tıklatan bir kişi 'Lastiğiniz patlamış' dedi. Bu söze inanan şoför aşağı inince araç kaçırıldı. Şoför araçtan inerken neden anahtarı almadı, aracı neden çalışır halde bıraktı?

2- Türkiye'nin en önemli işadamları, CEO'ları ve kilit konumdaki yöneticilerinin çocuklarını taşıyan bir araçta güvenlik zafiyeti nasıl yaşanır?







Olası bir çocuk kaçırma ya da fidye istemi için neden özel önlem alınmadı?

3- Aracı kaçıran kişi bir kazaya sebebiyet verse ya da çocukları kaçırsa bunun hesabını kim verecekti?

4- Çocukları her sabah evlerinden alan, akşamları bırakan servis şoförü, olası bir kriz durumunda ne yapması gerektiği konusunda özel eğitim aldı mı?

5- Servis şirketleri kendilerine bağlı okul taşıtlarını GPS takip cihazlarıyla takip ediyor mu?

Ters bir durumda güvenlik güçlerinin içeriden bilgi alabilmek için gerekli kamera cihazları var mı?

6- En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı teslim ettiğimiz servis şirketleri, şoförler, hostesler yaptıkları işlerle ilgili bir sınavdan, denetimden geçiriliyor mu?

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ



Bu arada bir veli, okulun servis işini yapan şirketle görüşmüş. Şoförün araç kaçırılınca araca binmek için çok çabaladığını hatta arkaya tutunduğu için bir süre sürüklendiğini söylemişler. Olayın ardından şoför ve hostesin karakolda ifadesi alınmış. "Şoför araçtan inerken neden kontağı açık bırakmış?" diye sorulduğunda şirket "Eğitim verirken aslında bunu anlattık" falan diye kendilerini savunmuş…. Öte yandan olay sonrası okula getirilen öğrencilere gün boyu rehberlik öğretmenlerinin eşlik ettiğini öğrendim. Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran zanlı Ankara'da külliyeye girmek isterken yakalandı KÜLLİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.'nin olayın ardından Ankara'ya gittiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüphelinin "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin daha önceden aralarında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Tolga N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.