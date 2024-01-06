100 yıllık uçuş! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Görevimin bilincindeyim

Türkiye'nin uzay hedeflerinin en önemli adımlarından birine geri sayım devam ediyor... ABD 'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu 'na (ISS) hareket edecek Alper Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz. Devletimize ve imkanlarıyla bu görevi mümkün kılan milletimize şükranlarımı sunuyorum. Belki bu bir rüyaydı. Evet şimdi rüyamızın gerçek olma zamanı yaklaştı" dedi.