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Utanç listesi yayınlandı! Jeffrey Epstein dava dosyasındaki isimler açıklandı

Jeffrey Epstein’in utanç listesi yayınlandı. Clinton’un “Genç kızlardan hoşlanıyorum” sözleri kayıtlarda yer aldı.. 2019 yılında hücresinde intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili isimler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew de yer aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Utanç listesi yayınlandı! Jeffrey Epstein dava dosyasındaki isimler açıklandı

ABD'de 2019'da hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni belgeler yayınlandı. Epstein listesinde çok sayıda ünlünün olduğu ortaya çıktı.

Bu isimler arasında ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın yanı sıra Prens Andrew, Michael Jackson, Stephen Hawking, Al Gore, George Lucas, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio gibi ünlülerin olması, şaşırttı.



Onlarca ismin yer aldığı yüzlerce sayfalık dokümanlarda kan donduran detaylar yer aldı. Belgelerde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın isminin 4 defa geçtiği anlaşıldı. Mağdur kadınlardan biri olan Johanna Sjoberg, Bill Clinton'un 'genç kızlardan hoşlandığını' söylediğini ve Epstein adası ile özel jetinde buluştuklarını doğruladı.

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