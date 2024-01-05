Utanç listesi yayınlandı! Jeffrey Epstein dava dosyasındaki isimler açıklandı

ABD'de 2019'da hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni belgeler yayınlandı. Epstein listesinde çok sayıda ünlünün olduğu ortaya çıktı.

Bu isimler arasında ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın yanı sıra Prens Andrew, Michael Jackson, Stephen Hawking, Al Gore, George Lucas, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio gibi ünlülerin olması, şaşırttı.