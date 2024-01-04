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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 5 Ocak 2024 İL İL HAVA DURUMU RAPORU! Son dakika METEOROLOJİ duyurdu...

İstanbul'da beklenen kar yağışı haberi, hava durumu uzmanları tarafından yapılan açıklamalarla gündeme geldi. Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar beklentileri artarken, meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgasının yaklaştığını ve mega kentin beyaz bir örtüyle kaplanacağını duyurdu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 20:52 Güncelleme 04 Ocak 2024, 20:52
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 5 Ocak 2024 İL İL HAVA DURUMU RAPORU! Son dakika METEOROLOJİ duyurdu...

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının ne zaman başlayacağı konusunda tarih verdi. İşte detaylar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

4 Ocak Perşembe: Sağanak Yağışlı 16°C
5 Ocak Cuma: Çok Bulutlu 15°C
6 Ocak Cumartesi: Parçalı Bulutlu 16°C
7 Ocak Pazar: Sağanak Yağışlı 18°C
8 Ocak Pazartesi: Sağanak Yağışlı 17°C

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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