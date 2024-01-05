Futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta'nın deprem sonrası bağrına bastığı Hilal ayağa kalktı: "O artık benim kızım"

Beton bloğun altından sol kolu kesilerek kurtarıldı. Hilal Bilgi, depremde 5 kişilik ailesiyle beraber 70 akrabasını da kaybetti. Hilal'e en büyük destek Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta 'dan geldi. Kendisi de 2 çocuk annesi olan Derya Balta, küçük kızı İstanbul'a getirip evinin kapılarını açtı. Tedavisiyle ilgilendi. Hilal, yeniden ayağa kalktı.

TEDAVİSİ HENÜZ BİTMEDİ

Deprem sonrası eşi Hakan Balta'yla birlikte bağrına bastıkları Hilal'e "bal kızım" diye seslenen Derya Balta, duygularını şu sözlerle anlattı: Hilal tedavisine devam ediyor. İnsanlık için, Allah rızası için yaptım. Ne gerekiyorsa onu yaptım. Bana ihtiyacı olduğu sürece yanında olmaya devam edeceğim. Hilal istediği sürece yanında olmaya devam edeceğim. Eğitimden, sağlığına, özel ihtiyaçlarına kadar Hilal müsaade ettiği sürece destekçisi olacağım. Onunla birlikte hayallerinin peşinden koşacağım.