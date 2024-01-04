Kütahya’da kan donduran kaza: Takla atıp alev alan otomobilde hayatını kaybetti

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak alev aldı. Sürücü Orhan Kaçar ile Özlem Biçer kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, bulunduğu yerde sıkışan diğer arkadaşları Samet Yavuz (39) ise yanarak hayatını kaybetti.