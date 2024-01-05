8 yaşında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı kulağı koptu! Baba dehşeti anlattı: "Kızımı parçalamışlar"

"KIZIMI ADETA PARÇALAMIŞLAR"

Kızını kanlar içinde görmenin zor bir durum olduğunu söyleyen Yunus Sarıtaş, "Kızım saat 14.30 gibi okuldan çıkıp bir arkadaşı ile yürüyerek eve geliyormuş. Benim ev, köyün yaklaşık 1 kilometre dışında. Yolda köpekler kızım ve arkadaşına saldırıyor. Arkadaşı kaçıp kurtulurken köpekler kızımı adeta parçalamışlar. Tesadüfen yoldan geçen 14 yaşındaki bir kız çocuğu Ela'yı köpeklerden kurtarmış. Eve getirdiğinde kanlar içindeydi. Hemen hastaneye götürdüm. Allah kızımı bize bağışladı. Köpeklerin ısırması nedeniyle kızımın sol kulağının üstü kopmuş, Başına ve vücudunun değişik yerlerine dikiş attılar. Çok zor bir durum" dedi.

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