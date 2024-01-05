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8 yaşında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı kulağı koptu! Baba dehşeti anlattı: "Kızımı parçalamışlar"

Erzurum'da arkadaşı ile okuldan çıkıp evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş’ın kulağının bir kısmı koptu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kızını kanlar içinde gören baba Yunus Sarıtaş dehşeti "Köpekler kızımı adeta parçalamışlar" diyerek anlattı.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 18:23 Güncelleme 05 Ocak 2024, 18:54
8 yaşında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı kulağı koptu! Baba dehşeti anlattı: Kızımı parçalamışlar

Erzurum'da arkadaşı ile okuldan çıkıp evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş'ın kulağının bir kısmı koptu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Müjde- Yunus Sarıtaş çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ela Sarıtaş, okuldan çıkıp bir arkadaşı ile evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Erzurum'da köpek dehşeti

Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtardı. Köpekleri uzaklaştıran kız, daha sonra Sarıtaş'ı evine götürdü.

Yunus Sarıtaş, kızını hemen Tekman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Ela, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

"KIZIMI ADETA PARÇALAMIŞLAR"
Kızını kanlar içinde görmenin zor bir durum olduğunu söyleyen Yunus Sarıtaş, "Kızım saat 14.30 gibi okuldan çıkıp bir arkadaşı ile yürüyerek eve geliyormuş. Benim ev, köyün yaklaşık 1 kilometre dışında. Yolda köpekler kızım ve arkadaşına saldırıyor. Arkadaşı kaçıp kurtulurken köpekler kızımı adeta parçalamışlar. Tesadüfen yoldan geçen 14 yaşındaki bir kız çocuğu Ela'yı köpeklerden kurtarmış. Eve getirdiğinde kanlar içindeydi. Hemen hastaneye götürdüm. Allah kızımı bize bağışladı. Köpeklerin ısırması nedeniyle kızımın sol kulağının üstü kopmuş, Başına ve vücudunun değişik yerlerine dikiş attılar. Çok zor bir durum" dedi.

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