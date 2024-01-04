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Kadıköy'de alarm! Öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaçırıldı

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 15:00 Güncelleme 04 Ocak 2024, 15:03
Kadıköy’de alarm! Öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaçırıldı

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsü kaçırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi.

ÖĞRENCİLERİ VE HOSTESİ ARAÇTAN İNDİRDİ
Minibüsü kullanan şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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