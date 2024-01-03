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Şifre Simpsonlar! Bir bölümde de doların yerine sanal paraya geçileceği işlendi

Ünlü TV dizisi Simpsonlar dünyayı sarsan pek çok olayı aylar ve yıllar öncesinden adeta tahmin etti! Çünkü her bölümde dikkat çekilen olaylar gerçekleşti. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Şifre Simpsonlar! Bir bölümde de doların yerine sanal paraya geçileceği işlendi

Ünlü TV dizisi Simpsonlar dünyayı sarsan pek çok olayı aylar ve yıllar öncesinden adeta tahmin etti! Çünkü her bölümde dikkat çekilen olaylar gerçekleşti. Simpsonslar, 2024 yılı ve sonrası için de tahminlerde bulundu. The Simpsons, bir doğa olayı olan tsunaminin haberini vermesiyle izleyenleri yine tedirgin etti. Simpsonlar 2024 başlarında meydana gelecek güneş fırtınasına da yer verdi! Bir anda gerçekleşen fırtına sonrasında tüm elektronik eşyalar özelliğini yitiriyor. İlkel şartlara geri dönülüyor. Dizi bununla da kalmadı. Küresel ısınmaya vurgu yapıldı. Ayrıca 2024 yılında sıcaklık pandemisinin yaşanacağı ve insanların dışarı çıkamayacağı vurgulandı.


EKMEİĞİNİ TAŞTAN ÇIKARIYOR
Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Tepeköy Köyü'nde yaşayan Abdulhamit Tuzan, arazilerde bulduğu taşları kırıyor. Sonra şekil veriyor, ardından da bahçe ve yol yapıyor. Buradan elde ettiği gelirle de 10 çocuğundan 3'ünü üniversitede, 2'sini lisede, 2'sini ortaokulda, 2'sini de ilkokulda okutuyor.



İTINAYLA ZİRVEDE TEHLİKE BEKLİYOR
ABD'deki Dünya Bankası'ndan emekli olan Korhan Berzeg, geçen Haziran'da Balıkesir'deki yazlığına geldi. Köpeği Tina ile dışarı çıktı ama dönmedi. 74 gün sonra geri gelen Tina ise hala sahibini bekliyor. Berzeg'in eşi Angela ile İstanbul'da, Büyükada'da yaşayan Tina, yanından geçen her araca bakıyor. Kapıdan içeri girmiyor.




ZİRVEDE TEHLİKE
Ukraynalı 2 turist, rehber eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı. Ardından inişe geçti. Bu sırada Danil Odynets 4 bin 900 rakımda dengesini kaybedip düştü. Bölgeye giden ekipler tarafından kurtarılan dağcı, hastaneye kaldırıldı. Odynets'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



KUMAR MASASINDA FORMULA 1 YARIŞI
ABD'nin kumarhaneler kenti Las Vegas'ta gelirler, 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 14,3 daha arttı. Bu durum Las Vegas'taki ilk Formula 1 yarışına bağlandı. Yarışların ekonomiyi olumlu yönde etkilediği açıklandı. Kumarhaneler Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen zengin isimlerle doldu taştı. Bıraktıkları para 1.2 milyar doları aştı.


YİNE PAKETLENDİ
DOÇ. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı. Bozkır, Ukrayna'da MİT tarafından yakalanmış, Temmuz ayında adli kontrol gereği imza atması gerekirken karakola gitmeyip firar etmişti.



HIZ KAZASI
İstanbul'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsü, Akçadağ İlçesi yakınlarında aşı hız nedeniyle devrildi. 4 kişinin öldüğü kazada yaralanan 27 kişi de hastaneye sevk edildi. Malatya'da 2 otomobilin çarpıştığı diğer kazada Hüseyin Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.



157 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 156 milyon 989 bin lira devretti. 5 bilenler 74 bin 99'ar, 4 bilenler bin 999'ar, 3 bilenler 97'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.


ŞİFRE: KOKOREÇ
Konya'da zabıt katibi Mustafa Doğan'ın (45) kurduğu uyuşturucu ağında mahkeme kararını verdi. Tarık Eker ve Ferhat Dursun 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. Doğan ise 9 yıl 4 ay ceza aldı. Örgütün uyuşturucu için 'Kokoreç' ismini kullandığı, kendi aralarındaki mesajlarda da uyuşturucu fotoğrafları ve fiyatları ile ilgili sohbetleri olduğu tespit edildi. (Tolga YANIK)


FALEZDEN ÖLÜM GELİR
Antalya Karaalioğlu Parkı'nda 04.00'te arkadaşları ile eğlenen Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 1. sınıf öğrencisi Burak Gelir (21) ile Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1. sınıf öğrencisi Hilal Öğütlü (20), daha sonra tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç, dengelerini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine çakıldı. Yapılan incelemede öldükleri anlaşılan iki gencin cansız bedeni, ekipler tarafından çıkarıldı. Üzücü olay karşısında bir paylaşım yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Yıla maalesef çok kötü bir haber ile başladık. Öğrencilerimiz Burak Gelir ile Hilal Öğütlü'nün vefat haberlerini büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadesini kullandı. İki gencin cansız bedenleri, önceki akşam Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Hilal Öğütlü Konya'da, Burak Gelir ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.


NE YAPTIN BİRADER
Çorum'da ağabey ve kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. Gülabibey Mahallesi'nde 16 yaşındaki A.C.E. ile ağabeyi M.M.E. (23), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, ağabeyini elinden bıçakladı. Yaralı ağabey, tedavi altına alındı. Kardeş A.C.E.'nin ise karakolda "Bana sürekli bağırıyordu, kendimi kaybettim" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

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