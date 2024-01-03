Şifre Simpsonlar! Bir bölümde de doların yerine sanal paraya geçileceği işlendi

ŞİFRE: KOKOREÇ Konya'da zabıt katibi Mustafa Doğan'ın (45) kurduğu uyuşturucu ağında mahkeme kararını verdi. Tarık Eker ve Ferhat Dursun 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. Doğan ise 9 yıl 4 ay ceza aldı. Örgütün uyuşturucu için 'Kokoreç' ismini kullandığı, kendi aralarındaki mesajlarda da uyuşturucu fotoğrafları ve fiyatları ile ilgili sohbetleri olduğu tespit edildi. (Tolga YANIK)





FALEZDEN ÖLÜM GELİR

Antalya Karaalioğlu Parkı'nda 04.00'te arkadaşları ile eğlenen Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 1. sınıf öğrencisi Burak Gelir (21) ile Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1. sınıf öğrencisi Hilal Öğütlü (20), daha sonra tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç, dengelerini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine çakıldı. Yapılan incelemede öldükleri anlaşılan iki gencin cansız bedeni, ekipler tarafından çıkarıldı. Üzücü olay karşısında bir paylaşım yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Yıla maalesef çok kötü bir haber ile başladık. Öğrencilerimiz Burak Gelir ile Hilal Öğütlü'nün vefat haberlerini büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadesini kullandı. İki gencin cansız bedenleri, önceki akşam Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Hilal Öğütlü Konya'da, Burak Gelir ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.



NE YAPTIN BİRADER

Çorum'da ağabey ve kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. Gülabibey Mahallesi'nde 16 yaşındaki A.C.E. ile ağabeyi M.M.E. (23), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, ağabeyini elinden bıçakladı. Yaralı ağabey, tedavi altına alındı. Kardeş A.C.E.'nin ise karakolda "Bana sürekli bağırıyordu, kendimi kaybettim" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

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