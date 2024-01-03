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Acı içinde bağırdı | Beykoz'da köpeğe baltalı işkence! O cani gözaltına alındı

Beykoz'da kendisine ait köpeğe balta ile işkence eden caninin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğe işkence eden adamı gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 21:45 Güncelleme 03 Ocak 2024, 22:19
Acı içinde bağırdı | Beykoz’da köpeğe baltalı işkence! O cani gözaltına alındı

Olay, öğle saatlerinde Tokatköy Mahallesi'nde meydana geldi.

BALTA İLE İŞKENCE ETMEYE BAŞLADI
İddiaya göre elinde balta olan bir kişi, evinin önünde bulunan ve kendisine ait olduğu öğrenilen köpeğe işkence etmeye başladı.

▶️ Köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada!

ACI İÇİNDE BAĞIRDI
Köpeğin acı içinde bağırması üzerine cama çıkan bir vatandaş, komşusunun köpeğe işkence ettiği görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, köpeğe işkence eden caniyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, saldırıya uğrayan köpek ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR
Emniyet'ten yapılan açıklamada, "3 Ocak 2024 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinde paylaşımı yapılan 'Çok acil köpeğe işkence ve şiddet yardım edin' başlığı ile paylaşımı yapılan konu ile alakalı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışmalara başlanmıştır. Paylaşılan görüntü içeriğinde bir erkek şahsın sokakta bulunan köpeğe elindeki kürek ile vurarak eziyet ettiği belirlenmiş, şüpheli şahıs M.E.B. Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca şüpheli şahsın ikametinde bulunan 4 adet köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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