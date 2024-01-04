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7600 TL, 7800 TL, 8.200 TL Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C'li ve memur emeklilerinin alacağı en düşük emekli kemik maaşı netleşti

2024 yılı Ocak ayında, emekli maaşlarına yapılan zamlar, emeklilerin mali durumları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Bu anlamda 7600 TL, 7800 TL ve 8200 TL olarak belirlenen Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C'li ve memur emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı miktarları netleşti. Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının nasıl hesaplanacağıdır. Türkiye'deki emekliler için bu hesaplama, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine dayanıyor.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 10:14 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:14
7600 TL, 7800 TL, 8.200 TL Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C’li ve memur emeklilerinin alacağı en düşük emekli kemik maaşı netleşti

2024 Ocak ayı itibarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon oranında bir zam yapıldı. Bu zam, emeklilerin maaşlarını güncel ekonomik koşullara uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Yapılan bu enflasyon zammı sonrasında, emeklilerin ve memurların maaşlarını sayfamızda verdik. SSK emeklilerinin maaşları, enflasyon oranındaki artışa göre yeniden hesaplandı. Bu grup için yeni maaş miktarları, emeklilik statülerine ve önceki maaş seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. Bağ-Kur Emeklileri için Yeni Maaş Miktarları: Bağ-Kur emeklileri de benzer şekilde enflasyon zammından faydalandı. Bu grup için de maaş miktarları, kişilerin emeklilik şartlarına ve önceki maaşlarına bağlı olarak güncellendi.

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2024 Ocak ayının gelmesiyle beraber, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon zammı uygulandı. Yapılan bu zamla birlikte, emeklilerin ve memurların yeni maaş miktarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

💰 Tablo Tablo 2024 Yılı Yeni Memur ve Emekli maaşları! 💰

Mevcut Maaş (TL) %37,57 Zam Sonrası Yeni Maaş (TL)

7.500,00 10.317,75
7.600,00 10.455,32
7.700,00 10.592,89
7.800,00 10.730,46
7.900,00 10.868,03
8.000,00 11.005,60
8.100,00 11.143,17
8.200,00 11.280,74
8.300,00 11.418,31
8.400,00 11.555,88


8.500,00 11.693,45
8.600,00 11.831,02
8.700,00 11.968,59
8.800,00 12.106,16
8.900,00 12.243,73
9.000,00 12.381,30
9.050,00 12.450,09
9.100,00 12.518,87
9.200,00 12.656,44
9.300,00 12.794,01
9.400,00 12.931,58
9.500,00 13.069,15
9.600,00 13.206,72
9.700,00 13.344,29
9.800,00 13.481,86
9.900,00 13.619,43
10.000,00 13.757,00
10.100,00 13.894,57
10.200,00 14.032,14
10.300,00 14.169,71
10.400,00 14.307,28


10.500,00 14.444,85
10.600,00 14.582,42
10.700,00 14.719,99
10.800,00 14.857,56
10.900,00 14.995,13
11.000,00 15.132,70
11.100,00 15.270,27
11.200,00 15.407,84


11.300,00 15.545,41
11.400,00 15.682,98
11.500,00 15.820,55
11.600,00 15.958,12
11.700,00 16.095,69
11.800,00 16.233,26
11.900,00 16.370,83
12.000,00 16.508,40
12.100,00 16.645,97
12.200,00 16.783,54
12.400,00 17.058,68
12.500,00 17.196,25
12.600,00 17.333,82
12.700,00 17.471,39
12.800,00 17.608,96
12.900,00 17.746,53
13.000,00 17.884,10
14.000,00 19.259,80
15.000,00 20.635,50
16.000,00 22.011,20
17.000,00 23.386,90
18.000,00 24.762,60
19.000,00 26.138,30
20.000,00 27.514,00

2024 Ocak Ayında Memur Emeklilerine Uygulanan Zam Oranları

2024 Ocak ayında memur emeklilerinin maaşlarına %49.25 oranında bir zam uygulandı. Bu zam, çeşitli kademelerdeki memur emeklilerinin maaşlarını önemli ölçüde artırdı. İşte farklı pozisyonlarda görev yapmış memur emeklileri için uygulanan zam sonrası oluşan yeni maaş miktarları:

Görev Unvanı Mevcut Maaş (TL) %49.25 Zam Sonrası Yeni Maaş (TL)

Müsteşar (1/1) 35.911,25 53.597,54

Genel Müdür (1/1) 31.783,75 47.437,25

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 14.810,00 22.103,93

Memur (Lisans - 1/4) 12.062,50 18.003,28

Öğretmen (1/4) 14.810,00 22.103,93

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 20.871,25 31.150,34

Başkomiser (1/4) 15.188,75 22.669,21

Polis Memuru (1/4) 14.935,00 22.290,49

Hemşire (Lisans - 1/4) 14.810,00 22.103,93

Mühendis (1/4) 14.810,00 22.103,93

Teknisyen (Lise -1/4) 10.632,50 15.869,01

Pratisyen Hekim (1/4) 25.906,25 38.665,08

Profesör (1/4) 28.350,00 42.312,38

İmam-Hatip 14.810,00 22.103,93

Avukat (1/4) 14.810,00 22.103,93

2024 Ocak Ayı Emekli Zam Oranı Hesaplama

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının nasıl hesaplanacağıdır. Türkiye'deki emekliler için bu hesaplama, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine dayanmaktadır.

Emekli Zam Oranı Hesaplama Süreci

  1. Enflasyon Verilerinin Toplanması: TÜİK, her ayın enflasyon oranlarını açıklar. Emekli maaş zamları, önceki yılın Temmuz ayından itibaren cari yılın Aralık ayına kadar olan 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanır.

  2. Altı Aylık Enflasyon Oranının Hesaplanması: Temmuz-Aralık dönemi arasındaki toplam enflasyon oranı hesaplanır. Bu, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının belirlenmesinde temel alınır.

  3. Memur ve Memur Emeklileri İçin Ek Artış: Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereğince ek bir artış da alabilir. Bu, altı aylık enflasyon oranının üzerine eklenerek toplam zam oranını belirler.

  4. İşçi Emeklileri İçin Hesaplama: İşçi emeklileri için zam oranı, yalnızca altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanır.

  5. Kesin Zam Oranının Belirlenmesi: TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte, 6 aylık toplam enflasyon oranı netleşir ve bu oran emekli maaşlarına yansıtılır.

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