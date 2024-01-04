7600 TL, 7800 TL, 8.200 TL Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C’li ve memur emeklilerinin alacağı en düşük emekli kemik maaşı netleşti

2024 Ocak ayı itibarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon oranında bir zam yapıldı. Bu zam, emeklilerin maaşlarını güncel ekonomik koşullara uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Yapılan bu enflasyon zammı sonrasında, emeklilerin ve memurların maaşlarını sayfamızda verdik. SSK emeklilerinin maaşları, enflasyon oranındaki artışa göre yeniden hesaplandı. Bu grup için yeni maaş miktarları, emeklilik statülerine ve önceki maaş seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. Bağ-Kur Emeklileri için Yeni Maaş Miktarları: Bağ-Kur emeklileri de benzer şekilde enflasyon zammından faydalandı. Bu grup için de maaş miktarları, kişilerin emeklilik şartlarına ve önceki maaşlarına bağlı olarak güncellendi.