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Balon balığına dikkat! 7 kişilik aile zehirlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 09:12 Güncelleme 03 Ocak 2024, 09:14
Balon balığına dikkat! 7 kişilik aile zehirlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İskenderun'un Numune Mahallesi 572'nci sokakta oturan Müfit A. (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa süre Müfit A. ve ailesinin 6 ferdi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit A., Semire A. (53), Yasenya A. (28), Gökyüzü A. (39), Dilan G. (22), Eva G. (23) ve Aren A. (53), ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan aile bireylerinden Müfit A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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