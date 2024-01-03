Yılbaşı kabusa döndü: 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu hastane önüne bıraktı! "Hanginize sıkayım diyor, benim kızımda patlıyor"

"HANGİNİZE SIKAYIM DİYOR, BENİM KIZIMDA PATLIYOR"

Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, "Geçtiğimiz yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi. Ben de gittim. Memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Eli tetiğe değmiş. Arka taraftan girip ön kulak arkasından çıkıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar" şeklinde konuştu.

"HASTANENİN ÖNÜNE ATIP KAÇIYOR"

Güçlükle konuşan baba Özgener, "Geldiğimde gördüm ki yoğun bakımda. Kızım şu an ölümle pençeleşiyor. Arabanın içerisinde mermi patladıktan sonra hastaneye getiriyor. Önüne atıp, bırakıp kızımı kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım" dedi.