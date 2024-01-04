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3 ovmada sararmış dişlerden kurtulun! O malzemeler herkesin evinde var: Sigara ve kahve bağımlıları için...

Sigara ve kahve gibi alışkanlıkların dişlerde bıraktığı sararmalar ve nikotin izleri pek çok kişinin ortak problemidir. Neyse ki, doğal yöntemlerle evde diş beyazlatma mümkün. İşte, evde diş temizliği yapmanın yolları...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:02 Güncelleme 04 Ocak 2024, 11:02
3 ovmada sararmış dişlerden kurtulun! O malzemeler herkesin evinde var: Sigara ve kahve bağımlıları için...

Dişlerinizi günde iki kez fırçalamak, diş sağlığı için oldukça önemlidir. Diş minesi sarılığı genetik faktörler ve tüketim alışkanlıklarıyla yakından ilgilidir. Evde uygulanan doğal diş beyazlatma yöntemleri, uzun yıllardır tercih edilen ve güvenilir yöntemler arasında yer alır. Ancak, herhangi bir doğal yöntemi uygulamadan önce diş hekiminizle konuşmanız, dişlerinizde var olan başka problemleri göz önünde bulundurarak olası olumsuz reaksiyonları önlemenize yardımcı olacaktır. İşte 3 formülle diş temizliği...

Doğal Çözümlerle Diş Beyazlatma Yöntemleri

Karbonat

Evde diş beyazlatmanın en etkili yollarından biri karbonattır. Doğal bir aşındırıcı olan karbonat, dişlerdeki lekeleri mekanik olarak çıkartabilir. Karbonat ve suyu eşit miktarlarda karıştırarak elde edilen macun, dişlerinize sürülüp bir dakika boyunca fırçalandıktan sonra tükürülür. Ancak, herhangi bir yöntemi uygulamadan önce diş hekiminize danışmanız önemlidir.

Çilek

Çilek, diş beyazlatmada etkili bir diğer doğal yöntemdir. İçerdiği malik asit sayesinde dişleri temizleyen çilek, aynı zamanda tükürük üretimini artırarak diş çürümelerini engelleyebilir. Çileği püre haline getirip diş fırçanızla dişlerinizi fırçalayarak bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Muz

Muz kabuğu da dişleri beyazlatmada etkili doğal gıdalardan biridir. Dişlerinizi muz kabuğuyla fırçalayarak, doğal yollarla beyazlatabilirsiniz.

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