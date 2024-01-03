Green Card ömür boyu geçerli mi? Green Card başvuru nereden yapılır? Green Card çıktıktan sonra Amerika’da yaşamak zorunlu mu?

👉Green Card Üniversite Öğrencisi Başvurabilir Mi?
Üniversite okuyan kişiler de taleplerine göre green card alabilmek için başvuruda bulunabilirler. Kişilerin üniversitelerini nerede, lisans ya da ön lisans olarak okuyup okumadıkları önemli değildir. Lise mezuniyetleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olan herkes green card alabilmek için başvuru yapma hakkına sahiptir.
👉Green Card Almak İçin İngilizce Bilmek Zorunlu Mu?
Green card sahibi olabilmek için İngilizce dilini bilinmesi zorunlu değildir. Ancak eğer kişiler, Green card kullanarak Amerika'ya yaşamak için gider ve belirli bir süre orada yaşarlarsa, vatandaşlık alabilmek için kendilerinden İngilizce dilini bilmeleri talep edilir.
👉Green Card Sahibi Olmanın Avantajları Nelerdir?
Green Card'ı olan kişilerin yararlanabilecekleri avantajlar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan tüm eyaletlerde eşit hak sahibi olunur. Yani Green Card'ı olan kişiler, almış oldukları kart ile beraber sadece yaşadıkları ve çalıştıkları yerde değil, ülkenin tümünde aynı haklara sahip konuma gelirler.
• Meksika ve Kanada'ya vizesiz giriş çıkış hakkı kişilere Green Card sayesinde tanınır.
• Eğitim amacı ile ülkeye gidilmişse, Green Card sahibi olmak hem devletin hem de diğer kurumların verdikleri burs ve kredilerden yararlanma imkanı sağlar.
• Üniversitelere sürekli olarak ödenen harçlar, Green Card sahipleri tarafından daha az ödenir.
👉Green Card Mülakatı Hangi Dil İle Yapılır?
Green Card sahiplerinin girecekleri dil mülakatında kişiler hangi dil ile mülakata girmek isterlerse mülakatları o dilde ilerleyebilir. Green card almak isteyen kişilerin İngilizce bilme ve mülakata İngilizce olarak girme yükümlülükleri yoktur.
👉Green Card Ömür Boyu Geçerli Mi?
Green card'ın geçerliliği, kişilerin green card almalarından sonra başlayarak ömür boyu olmak üzere devam eder. Hatta green card sahibi olmuş kişiler, eğer bu hakka sahip oldukları sırada 21 yaşını doldurmuşlarsa ve bekarlarsa, almış oldukları green card ile elde ettikleri hakların tümü evlendikleri eşlerine, olduğu zaman çocuklarına ve hatta torunlarına kadar aktarılır. Bu nedenle de green card hakkı kazanmış olan kişilerin kazanmış oldukları bu hakkı değerlendirmeleri gerektiği söylenir.