Emekli avukatı polis olarak kandırıp dolandırdılar

Film gibi olay Ankara'da yaşandı. İbrahim B., Halil E., Mahmut E. ve Mehmet Suphi B. adlı dolandırıcılar avukat İ.E.A.'yı (84) arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Emekli avukata WhatsApp'tan kendi kimlik fotokopisini yolladı. Kimliğinin terör örgütü üyelerince kullanıldığını ve operasyon yapacakları yalanını attı. Çete üyeleri, mağdurdan bankadaki parasını çekip sözde sivil polise teslim etmesini istedi. Bunun üzerine emekli avukat, yoksul çocuklar yararına vakıf kurmak için bankada biriktirdiği 800 bin doları Halil E. ile Mehmet Suphi B.'ye teslim etti.