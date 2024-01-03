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Emekli avukatı polis olarak kandırıp dolandırdılar

84 yaşındaki avukat, “Kimliğiniz terör örgütünün elinde” yalanına kandı. Dolandırıcılara önce elden 800 bin dolar verip ardından arsasını sattı. Buradan gelen 400 bin doları da çeteye aktardı. 1 milyon 200 bin dolar (36 milyon TL) dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Emekli avukatı polis olarak kandırıp dolandırdılar

Film gibi olay Ankara'da yaşandı. İbrahim B., Halil E., Mahmut E. ve Mehmet Suphi B. adlı dolandırıcılar avukat İ.E.A.'yı (84) arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Emekli avukata WhatsApp'tan kendi kimlik fotokopisini yolladı. Kimliğinin terör örgütü üyelerince kullanıldığını ve operasyon yapacakları yalanını attı. Çete üyeleri, mağdurdan bankadaki parasını çekip sözde sivil polise teslim etmesini istedi. Bunun üzerine emekli avukat, yoksul çocuklar yararına vakıf kurmak için bankada biriktirdiği 800 bin doları Halil E. ile Mehmet Suphi B.'ye teslim etti.

PARA CEZASI
Sanıklar, İ.E.A.'dan bir kez daha para istedi. Yaşlı adam, İncek'teki arazisini değerinin altında satıp 400 bin doları da sanıklara teslim etti. İ.E.A.'nın Antalya'da da bir arazisi olduğunu söylemesi üzerine sanıklar, mağdur adamdan bu araziyi de satıp parayı kendilerine ulaştırmasını istedi. Ancak çelişkili beyanlardan şüphelenen yaşlı adam, suç duyurusunda bulundu. Şanlıurfa'da bulundukları tespit edilen 4 sanık yakalandı. Sanıkların her birine 120'şer milyon lira para cezası veren mahkeme, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

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