Yılbaşı gecesi soba faciası: Anne-baba ve ikizler hayatını kaybetti

Korkunç olay, Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde yaşandı. E. L(38), eşi N. ve 5 çocuğunu alıp yılbaşı için kayınvalidesine gitti. Çift, yeni yıla girildikten sonra da kendi evlerine geldi. İddiaya göre Lamba çifti elektrik sobasını açık bırakıp uykuya geçti. Ancak bu nedenle yangın meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında dışarı çıkan komşuları Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiyeye haber verdi.







KALP MASAJI YAPILDI AMA...

Olay yerine giden itfaiye alevlere müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan D.L ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı ile hayata döndü. Ancak hastanede hayatını kaybetti.