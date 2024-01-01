SARARAN LAVABONUN ÇÖZÜMÜ

Beyaz sirke ve karbonat

Bir fincan beyaz sirke ile birkaç yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Bu karışımı lavabo yüzeyine uygulayın, bir süre bekleyin ve sonra durulayın. Bu, lavabo yüzeyindeki sararmayı gidermeye yardımcı olabilir.