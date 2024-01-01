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Tamirciye yüzlerce lira vermeden önce deneyin! Kiri, yağı, kötü kokuyu söken 2 malzemeyle 1 dakikada tıkanan lavaboyu açma yöntemi

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri olan tıkanmış lavabo ve beraberinde gelen kötü kokular, ev konforumuzu olumsuz etkileyebilir. Ancak, basit bir önlemle bu sorunlardan kurtulmak mümkün! Evimizin en işlevsel alanlarından biri olan mutfak veya banyo lavaboları zamanla yağ, kir ve diğer atıkların birikmesine neden olabilir. Bu birikim, hem tıkanmalara yol açar hem de hoş olmayan kokuların ortaya çıkmasına neden olur. İşte saniyeler içerisinde tıkalı lavaboyu açacak o yöntem...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 22:00 Güncelleme 01 Ocak 2024, 22:00
Tamirciye yüzlerce lira vermeden önce deneyin! Kiri, yağı, kötü kokuyu söken 2 malzemeyle 1 dakikada tıkanan lavaboyu açma yöntemi

Evde yaşanan lavabo tıkanıklığı sorununa karşı etkili ve çevre dostu bir çözüm bulundu. İşte tıkalı lavaboyu saniyeler çerisinde açacak o yöntem...

TAMİRCİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE 1 KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Evlerde sıkça karşılaşılan lavabo tıkanıklığı sorunu, basit ve doğal malzemelerle çözülebiliyor. İşte şıp diye lavabonuzu açacak o yöntem;

🔸Öncelikle lavaboya yarım litre kaynar su dökün

🔸Limon tuzu ve kabartma tozu (veya karbonat) karışımına bir miktar beyaz sirke ekleyin ve lavabonuza serpiştirin özel bir çözüm hazırlandı.

🔸Hazırlanan karışımın lavabo deliğine etki etmesini bekleyin.

🔸Karışımın tepkimesi sonucunda lavabo giderinden suyu açın ve bir süre akıtın.

🔸Sünger yardımıyla lavabo çevresi temizlenerek hijyeni sağlayın.

SARARAN LAVABONUN ÇÖZÜMÜ

Beyaz sirke ve karbonat

Bir fincan beyaz sirke ile birkaç yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Bu karışımı lavabo yüzeyine uygulayın, bir süre bekleyin ve sonra durulayın. Bu, lavabo yüzeyindeki sararmayı gidermeye yardımcı olabilir.

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