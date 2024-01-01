Evde yaşanan lavabo tıkanıklığı sorununa karşı etkili ve çevre dostu bir çözüm bulundu. İşte tıkalı lavaboyu saniyeler çerisinde açacak o yöntem...
Evde yaşanan lavabo tıkanıklığı sorununa karşı etkili ve çevre dostu bir çözüm bulundu. İşte tıkalı lavaboyu saniyeler çerisinde açacak o yöntem...
TAMİRCİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE 1 KEZ DAHA DÜŞÜNÜN
Evlerde sıkça karşılaşılan lavabo tıkanıklığı sorunu, basit ve doğal malzemelerle çözülebiliyor. İşte şıp diye lavabonuzu açacak o yöntem;
🔸Öncelikle lavaboya yarım litre kaynar su dökün
🔸Limon tuzu ve kabartma tozu (veya karbonat) karışımına bir miktar beyaz sirke ekleyin ve lavabonuza serpiştirin özel bir çözüm hazırlandı.
🔸Hazırlanan karışımın lavabo deliğine etki etmesini bekleyin.
🔸Karışımın tepkimesi sonucunda lavabo giderinden suyu açın ve bir süre akıtın.
🔸Sünger yardımıyla lavabo çevresi temizlenerek hijyeni sağlayın.
SARARAN LAVABONUN ÇÖZÜMÜ
Beyaz sirke ve karbonat
Bir fincan beyaz sirke ile birkaç yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Bu karışımı lavabo yüzeyine uygulayın, bir süre bekleyin ve sonra durulayın. Bu, lavabo yüzeyindeki sararmayı gidermeye yardımcı olabilir.