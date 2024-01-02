Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet

"Katil İsrail", "Ortadoğu'dan de fol", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atıldı. 200 balıkçı teknesi de denizden katıldı. Etkinlik dualarla sonlandı. Birçok yabancı medya kuruluşu ise yürüyüşü yakın takibe aldı. Mesaj, dünyaya ulaştı!