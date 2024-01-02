Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet

"Katil İsrail", "Ortadoğu'dan de fol", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atıldı. 200 balıkçı teknesi de denizden katıldı. Etkinlik dualarla sonlandı. Birçok yabancı medya kuruluşu ise yürüyüşü yakın takibe aldı. Mesaj, dünyaya ulaştı!
"Katil İsrail", "Ortadoğu'dan de fol", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atıldı. 200 balıkçı teknesi de denizden katıldı. Etkinlik dualarla sonlandı. Birçok yabancı medya kuruluşu ise yürüyüşü yakın takibe aldı. Mesaj, dünyaya ulaştı!
Yürüyüşe Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Nureddin Nebati ve Süleyman Soylu da katıldı.
Etkinlikte Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar ve ağabeyi Haluk Bayraktar da yer aldı.
Vatandaşları yürüyüşe davet eden eski Hazine Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgi gördü.
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