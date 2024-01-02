İstanbul’da kalaşnikoflu çatışma | 15 yaşındaki Büşra ölmüştü! 10 kişi gözaltına alındı

6 TABANCA İKİ OTOMOTİK SİLAH ŞARJÖRÜ BİR ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada bir başka otomobili takip alan ekipler, olayla ilgili Emre D. Ve Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alındığında silahla yaralı olduğu tespit edilen Berkan Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik silah şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CİNAYET OLAYIYLA İLGİLİ ARANIYORDU

Olayla ilgili 9 kişi Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerden hastanede tedavi altına alınan Berkan Ö.'nün 19 Ağustos 2023 tarihinde Sultangazi'de iki grubun arasında yaşanan silahlı çatışmada vurularak hayatını kaybeden Kenan Kılıç cinayetiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Sorgularına devam edilen şüphelilerin 3 gün önce yine Sultangazi'de yoldan geçerken 14 yaşındaki Büşra Polat'ın vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı çatışmaya karışan kişiler olduğu belirtildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Polis, daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerle ilgili savcılıktan ek gözetim izni alındığını soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN