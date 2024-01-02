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Anıtkabir'de, "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" sloganları attıktan sonra gözaltına alınan kişi tutuklandı

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attıktan sonra gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Y.T. tutuklandı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 17:29 Güncelleme 02 Ocak 2024, 17:29
Anıtkabir’de, Lanet olsun Cumhuriyet’e ve Şeriat gelecek sloganları attıktan sonra gözaltına alınan kişi tutuklandı

Anıtkabir'de, "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" sloganları attıktan sonra gözaltına alınan Y.T., tutuklandı.



Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı. Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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