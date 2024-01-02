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Şantiye karıştı! Usta kamyonun altında kalınca sürücü zırhlı araçla çıkarıldı

Diyarbakır'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü, zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 16:52 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:52
Şantiye karıştı! Usta kamyonun altında kalınca sürücü zırhlı araçla çıkarıldı

Diyarbakır'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur (42), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında meydana geldi.

İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a çarptı.

KAMYONUN ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ
Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYON ŞOFÖRÜ ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI
Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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